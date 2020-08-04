Ростов-на-Дону, 4 августа, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Четыре новых случая смерти среди пациентов с подтверждённым COVID-19 включены в статистику в Ростовской области. Данные 4 августа опубликовала пресс-служба губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В числе новых жертв коронавируса — 67-летний мужчина, имевший онкологическое заболевание, 62-летний мужчина, страдающий хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, а также 76-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения и 71-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, ожирением.

Всего в регионе за период пандемии подтверждена смерть 240 пациентов с COVID-19. На 4 августа в стационарах проходят лечение 947 пациентов, в том числе 45 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.