Нижний Новгород, 4 августа, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 августа выявили 805 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 106 259 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Впервые в Нижегородской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом, как и в Ульяновской области, в Оренбургской области — 106, в Саратовской области — 93, в Пермском крае — 71, в Кировской области — 61, в Пензенской области — 54, в Самарской области — 36, в Башкирии — 35, в Чувашии — 34, в Мордовии — 31, в Татарии — 29, в Удмуртии — 22, в Марий Эл — 15.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 24 345 случаев, в Саратовской области — 9784, в Ульяновской области — 9526, в Оренбургской области — 7345, в Самарской области — 7011, в Башкирии — 6886, в Чувашии — 6880, в Пензенской области — 6699, в Пермском крае — 6159, в Татарии — 5723, в Кировской области — 5013, в Мордовии — 4616, в Марий Эл — 3830, в Удмуртии — 2442.

Полностью выздоровели 81 178 жителей округа, за последние сутки выписаны 1037 человек. Таким образом, выздоровели более 76,39% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1206 человек, за минувшие сутки скончались 16 жителей Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьировалось в диапазоне от 900 до 1100.

Последний раз менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано по состоянию на утро 10 мая — более двух с половиной месяцев назад. Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. С этого дня число выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом в Поволжье не превышает 900. 1, 2 и 3 августа число выявленных за сутки носителей коронавируса составило 851 человек.

На утро 4 мая было выявлено 688 новых случаев заражения коронавирусом, с этого момента число выявляемых за сутки новых носителей SARS-CoV-2 превышало 850 человек — то есть почти три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 августа в России подтверждено 861 423 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5159 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,33%. Полностью выздоровел 661 471 житель России, за сутки выписаны 7878 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 76,78% граждан. 14 351 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 144 — за последние сутки.

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