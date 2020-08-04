Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Петербурге вновь произошел всплеск суточной смертности от COVID-19. Судя по данным оперативного штаба, за последние сутки в Северной столице констатировали 22 летальных исхода этой опасной болезни.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы

При этом накануне было зафиксировано «всего» шесть смертей, а днем ранее — четыре. До этого Петербург долгое время был первым по суточной смертности среди регионов России. Теперь он вернул себе эту незавидную позицию — за ним следуют Архангельская область с 13 умершими от COVID-19 и Москва с 12 летальными случаями.

Всего в Петербурге за время пандемии от коронавирусной инфекции умерли 2084 человека, если судить по официальной статистике. Однако Смольный признавал, что более половины летальных исходов, так или иначе связанных с COVID-19 с апреля по июнь, в эту статистику по разным причинам не попадают. Официальный прирост смертности в июне в Петербурге составил 55% по отношению к тому же периоду 2019 года.

Добавим, в России за сутки подтвердили 144 смерти от этой болезни, всего в стране, по официальным данным, от COVID-19 скончался 14 351 человек.