Москва, 4 августа, 2020, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5159 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщили в московском оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах страны. Лидирует Москва — 681 случай. За столицей следуют Свердловская область — 182 случая, Югра — 177, Подмосковье — 161, Петербург — 158.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявили 861 423 случая заражения коронавирусом.