Симферополь, 4 августа, 2020, 10:12 — ИА Регнум. 1 миллион 432 тысячи туристов отдохнули в Республике Крым за период с 1 по 31 июля, об этом на своей странице в Facebook 4 августа написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Из них 31,9% прибыли авиасообщением, 62,7% — по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% — по железной дороге, менее 1% — через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп», — написал глава Крыма.

Загрузка ряда отелей и пансионатов достигла 95%, средняя загрузка средств размещения в регионе составила 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росавтодора, за два летних месяца Крымский мост пересекли более миллиона автомобилей.