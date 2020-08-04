Подгорица, 4 августа, 2020, 08:35 — ИА Регнум. Власти Черногории, в частности Национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями, 3 августа поздно вечером сообщили о решении открыть границы для резидентов России и Азербайджана на въезд без дополнительных условий — тестов и карантина.

anjči Остров Свети Стефан, Черногория

Решения по России ждали еще на прошлой неделе, ряд источников российских СМИ сообщали, что Черногория приняла решение «не пускать российских туристов».

Пока нет данных о датах возобновления прямого авиасообщения, но попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции.

На 3 августа в Черногории фиксируется 1562 активных случая заражения коронавирусом.