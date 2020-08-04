София, 4 августа, 2020, 07:52 — ИА Регнум. В Болгарии за прошедшие сутки было зафиксировано рекордное с начала пандемии число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией — 16 человек, сообщает пресс-служба болгарского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии в Болгарии умерли 404 пациента с COVID-19. Также за 3 августа в стране выявили 204 случая заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Болгарии достигло 12 159.

В стране уже вылечились 6684 человека. В настоящее время в медицинских учреждениях Болгарии проходят лечение 823 пациента. Из них 43 находятся в реанимации в тяжелом состоянии.