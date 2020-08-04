Москва, 4 августа, 2020, 06:37 — ИА Регнум. Возвращение в Россию туристов может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в стране и спровоцировать подъём заболеваемости COVID-19, сообщила 3 августа заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с «Известиями».

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы в аэропорту «Домодедово»

"В сентябре можно ожидать повышения заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой», — сказала инфекционист.

По её словам, новый рост заболеваемости «не будет сильным», поскольку часть населения в России уже переболела. Кроме того, добавила Кожевникова, диагностика заболеваний в минувшие месяцы стала намного лучше, а система здравоохранения полностью готова к возможному подъёму.

Ранее в Институте экономики роста им. Столыпина П. А. сообщили, что экономика России по итогам 2020 года может потерять до 8% в случае масштабной второй волны пандемии коронавируса.