Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2020, 06:07 — ИА Регнум. На западном побережье Камчатки фиксируется массовый подход горбуши, а вот восточное побережье в этом году, несмотря на прогнозы учёных, остаётся пока без рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Василий Суриков. В лодке

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«Основной вылов горбуши происходит на траверзе в Соболевском районе, то есть в северной части западного побережья. Активная рыбалка идёт на реках, севернее Кихчика — это Пымта, Коль, Воровская, Колпакова и Облуковина. На этих реках сняты почти все ограничения, так как научный мониторинг показывает высокие заходы рыбы», — сообщил врио министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский.

На восточном побережье Камчатки фиксируются самые низкие подходы горбуши за последние десять лет. В такой же ситуации оказалась Аляска. Учёные пытаются выяснить причины.

«Учитывая то, что наша восточная рыба и северо-американская нагуливаются в одной и той же зоне, можно предположить, что сложились неблагоприятные условия на океанической фазе жизненного цикла, которые и привели к резкому сокращению численности лосося», — добавил Здетоветский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 1 августа временно запретили вылов лососей в реках Авача и Паратунка, а также в Авачинской губе.