Петропавловск-Камчатский, , 10:18 — REGNUM На Камчатке с 1 августа временно запретили вылов лососей в реках Авача и Паратунка, а также в Авачинской губе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В ходе авиаучётных работ выяснилось, что нерестилища кеты заполнены крайне мало. Как рассказал врио министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский, уровня не хватит для полноценного воспроизводства.

В тоже время на западном побережье Камчатки зафиксировали высокий уровень нерестовых подходов горбуши. Принято решение на реках Пымта, Коль, Колпакова и Крутогорова отменить на следующей неделе проходные дни.

С момента начала лососевой путины на Камчатке добыто 82 тыс. тонн рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане сотрудники Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям совместно с УФСБ Колымы уничтожили тонны красной икры и краба, признанных некачественными и потенциально опасными.