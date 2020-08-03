Москва, 4 августа, 2020, 00:40 — ИА Регнум. Пассажиров московского метрополитена, не использующих маски, подвергают штрафам. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники полиции в масках

За отсутствие средств защиты на пассажиров налагают штраф в размере 5 тыс. рублей, информирует издание. Полиция проводит в подземке рейды, в которых выявляет нарушителей эпидемиологических правил.

Отмечается, что проверки проходят на всех станциях метро.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки умерли 12 человек с COVID-19.