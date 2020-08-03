Москва, 4 августа, 2020, 00:31 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки умерли 12 человек с COVID-19. Об этом 4 августа сообщили в оперштабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никольская улица

По данным штаба, у всех 12 скончавшихся пациентов были получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, а также был подтверждён диагноз «пневмония».

Всего в Москве с начала эпидемии умерли 4510 человек с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 августа, за минувшие сутки в Москве выявили 693 случая заражения коронавирусом (всего с начала эпидемии — 243 406 случаев). За сутки выздоровели 842 человека, умерли 13 человек.