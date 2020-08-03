Нью-Йорк, США, 3 августа, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит продолжили рост во второй половине торгов 3 августа, «высокотехнологичный» индекс Nasdaq поднялся почти на 1,5%.

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К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 249,94 пункта (0,95%), до 26 678,26 пункта, индекс S&P 500 вырос на 25,18 пункта (0,77%), до 3296,30 пункта, индекс Nasdaq вырос на 155,10 пункта (1,44%), до 10 900,37 пункта.

Фондовый рынок США подтолкнули к росту отчеты ряда крупных компаний, а также ожидания многомиллиардной сделки между Microsoft и TikTok.

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