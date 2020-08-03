Москва, 3 августа, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Граждан РФ задержали в Белоруссии, чтобы избежать возможных санкций в отношении Минска со стороны Евросоюза. Об этом 3 августа заявил политолог Дмитрий Болкунец в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

Ситуация, по мнению эксперта, выглядит следующим образом: после выборов президента республики 9 августа в стране возможны беспорядки. В случае разгона протестующих Запад наверняка введёт санкции против руководства Белоруссии. Чтобы избежать этого, и была создана провокация с задержанием граждан РФ. Она позволяет показать иностранным государствам, что на улицу выходят не мирные протестующие.

Политолог уверен, что случился «разворот Александра Лукашенко на Запад».

«То, что сейчас происходит — не первый случай. Почему эта провокация могла возникнуть: потому что власти Белоруссии боятся санкций за разгон протестующих после выборов», — сказал Болкунец.