Москва, 3 августа, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Руководство московского ЦСКА намерено перехватить у «Спартака» 26-летнего центрального защитника «Црвены Звезды» и сборной Австралии Милоша Дегенека, которого transfermarkt оценивает в 3 миллиона евро. Контракт футболиста с сербским клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

Кирилл Венедиктов Милош Дегенек

В минувшем сезоне Дегенек принял участие в 22-х матчах Сербской Суперлиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.