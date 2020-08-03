Москва, 3 августа, 2020, 18:21 — ИА Регнум. В октябре 2020 года в России начнётся массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Об этом 3 августа заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на телеканале «Россия 24».

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«Мы выбрали благодаря институту Гамалеи очень безопасный подход. Он будет активно использован — уже в октябре начнётся массовая вакцинация россиян, которые хотят получить вакцину», — заявил Дмитриев.

«Наши портфельные компании будут эту вакцину производить, и мы ожидаем, что к концу года мы выйдем на около 10 млн вакцин в месяц в России. Но также у нас очень большой интерес от партнёров за рубежом, чтобы производить эту вакцину в других странах. Мы видим запросы из более чем 20 стран, и более пяти стран сейчас с нами активно работают, чтобы начать производить вакцину в своих странах», — указал он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.