Пекин, 3 августа, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Китайский комитет по контролю над ценными бумагами выступил с заявлением о том, что страна продолжит открывать рынок капитала для внешних инвесторов. Но при этом во избежание рисков будет пропорционально усиливать функции контролирующих органов, сообщает 3 августа «Синьхуа».

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Кроме того, по мнению ведомства, соответствующий рынок нуждается в реформировании. В частности, требуется отменить избыточные меры, чтобы открыть больше возможностей рыночным инструментам регулирования. Это позволит уменьшить количество преступлений и афер в данной сфере, включая такие общественно опасные, как финансовое мошенничество и инсайдерская торговля.

Подчеркивая решимость вести борьбу с этими и другими нарушениями закона в сфере оборота ценных бумаг, комитет провозгласил по отношению к ним политику «нулевой терпимости».