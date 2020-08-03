Москва, 3 августа, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Приговор скандально известного футболиста Павла Мамаева, полузащитника ФК «Ростов», смягчён по решению Мосгорсуда, передаёт 3 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

В результате срок Мамаева сократился до года исправительных работ с удержанием десяти процентов заработной платы в пользу государства.

Другой фигурант уголовного дела, нападающий ФК «Спартак» Александр Кокорин, по этой статье не оправдан, так что его срок в полтора года остаётся прежним.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа состоялось заседание Мосгорсуда по требованию защиты Кокорина и Мамаева.

Напомним, скандал с участием Кокорина и Мамаева произошёл 8 октября 2018 г. в Москве. Футболисты и их приятели устроили две драки.

В ходе одной из потасовок пострадали от рук футболистов Денис Пак, возглавлявший департамент автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга, и Сергей Гайсин — гендиректор ФГУП «НАМИ».

В другой драке пострадал Виталий Соловчук — водитель сотрудницы «Первого канала». Кокорин был приговорён к полутора годам колонии общего режима, а Мамаев — к году и пяти месяцам.