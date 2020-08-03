Минск, 3 августа, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, сбежавший недавно в Москву, а оттуда — в Киев Валерий Цепкало выступил 3 августа с обращением к лидерам более 30 глав государств. Он пожаловался на политику Александра Лукашенко и призвал содействовать «организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов» для находящихся вне Белоруссии граждан постсоветской республики.

Fovana76 Валерий Цепкало

Цепкало попросил «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Белоруссии и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».

«В данный момент власти в Белоруссии активно препятствуют проведению свободных и честных выборов президента, а также оказывают силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса. Для этого они используют всевозможные методы устрашения и грубую силу», — констатировал бывший претендент на пост президента Белоруссии.

Цепкало указал на угрозу фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии. По его мнению, следует всячески помогать Светлане Тихановской стать белорусским президентом.

Кроме того, Цепкало считает необходимым «освободить из тюрем всех политзаключенных», а также провести в течение полугода после нынешней президентской кампании «честные и свободные президентские выборы».

Напомним, белорусский Центризбирком на заседании 14 июня отказал экс-главе минского «Парка высоких технологий» Валерию Цепкало в регистрации кандидатом в президенты. Официальным основанием стало объявление достоверными лишь около 80 тыс собранных за его выдвижение подписей (половина из поданных) при минимуме 100 тыс подписей.

Учитывая рост политических репрессий и аресты других участников президентской кампании, 24 июля Цепкало вместе с детьми уехал в Москву. Его жена и глава его избирательного штаба Вероника Цепкало продолжила участие в президентской кампании в объединённом оппозиционном избирательном штабе Светланы Тихановской (мужа которой посадили в СИЗО МВД, а детей она эвакуировала в Евросоюз).

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