Москва, 3 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Первая в России вакцина от коронавируса должна быть зарегистрирована в первой половине августа. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в течение десяти дней», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитриев отметил, что Минздравом, безусловно, будут соблюдены все необходимые процедуры. «Они уже получили результаты и первой, и второй фазы испытаний. Они видят, что результаты очень хорошие», — сказал он.

Глава РФПЛ подчеркнул, что если удастся уложится в эти сроки, Россия опередит не только США, но и все другие страны, и российская вакцина станет первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19.