Москва, 3 августа, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Подавляющее большинство проблем, которые связаны с пандемией нового типа коронавируса, российской системе здравоохранения удалось решить. Об этом сегодня, 3 августа, в ходе круглого стола в Общероссийском народном фронте, посвященном страховым выплатам медработникам, перенесшим коронавирусную инфекцию, заявил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Premier.gov.ru Леонид Рошаль

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Он подчеркнул, что государство провело «совершенно колоссальную работу по COVID».

«Более 90−95% всех проблем, которые связаны с COVID, решены», — сказал Рошаль, подчеркнув при этом, что пандемия не закончилась, поэтому необходимо соблюдать меры профилактики и носить маски.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор Леонид Рошаль заявлял, что, несмотря на улучшение ситуации с эпидемией коронавируса, опасность заражения не миновала. По его словам, России удалось избежать тяжёлых последствий пандемии во многом из-за невысокой плотности населения, а также благодаря «своевременному введению системы санитарных кордонов, введению ограничений на въезд в страну и мерам внутреннего контроля».