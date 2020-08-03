Подгорица, 3 августа, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Управление по углеводородным ресурсам Черногории заявило, что первое разведочное бурение, которое должно показать наличие нефти на черногорском шельфе, отложено до 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Разведка должна была начаться в первой половине 2020 года, однако эпидемия коронавируса отложила эти планы.

На данный момент Черногория заключила два концессионных соглашения на разведку и добычу нефти и газа — первое с консорциумом Eni/Novatek (Италия, Россия) в 2016 году, а второе с греческой компанией Energean год спустя.