Москва, 3 августа, 2020, 15:08 — ИА Регнум. «Единая Россия» намерена законодательно закрепить защиту гарантированного минимального дохода граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

«Единая Россия» предлагает гарантировать неприкосновенность минимума имущества и минимума доходов в размере прожиточного минимума», — заявил Турчак.

Минимальный доход не может стать источником погашения долга, подчеркнул он.

Пакет соответствующих законопроектов уже внесен на обсуждение в Госдуму, отметил сенатор.

Со своей стороны первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев указал на то, что предлагается дать возможность физлицам сообщить приставам о конкретных средствах в конкретном банке, с которых не будут проводиться списания в счет долга.

Сейчас выплаты ряда категорий граждан, например, пенсионеров, в размере 50% защищены от списания по долгам.