Санкт-Петербург, 3 августа, 2020, 14:39 — ИА Регнум. В Петербурге начинается постепенное открытие театров для зрителей. Такое распоряжение отдал губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 3 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ

«Нам нужно разработать ряд мероприятий по открытию театров со зрителями. Всё это время театры работали, создавали спектакли онлайн, проводились репетиции. Но пришло время, чтобы начать мероприятия по открытию театров со зрителями. Потому что это требует определенного времени. Как я понимаю, не меньше месяца ‑ и по афишам, и по продаже билетов, и по постановкам», — сказал Беглов.

Теперь комитет по культуре должен разработать план по выходу театров из «карантина» с учетом мер безопасности.

Глава комитета Константин Сухенко уточнил, что московские и федеральные театры уже возобновляют работу в обычном режиме, частные театры также готовятся к открытию, формируют афишу на сентябрь.

«А мы не можем забегать вперед решений Роспотребнадзора, и к сожалению, у нас действительно есть этот месячный отрезок времени, в течение которого должны быть репертуары разработаны, поступить в продажу билеты. Если мы хотим в сентябре дать работать нашим театрам, весь этот процесс надо начинать», — сказал Сухенко.

Напомним, Мариинский театр возобновил показы постановок со зрителями еще около месяца назад. Сейчас зрителей там рассаживают в шахматном порядке.