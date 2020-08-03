Санкт-Петербург, 3 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Люди в костюмах химзащиты берут пробы на станциях Петербургского метрополитена днем 3 августа. Об этом сообщают пассажиры в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Специалисты в защитных костюмах и масках были замечены, в частности, на станции метро «Беговая» на третьей линии. Они брали пробы со стен и поручней эскалаторов.

Петербуржцы вспомнили, что на «Беговой» стоит «инновационная установка», которая дезинфицирует поручни ультрафиолетом, так что теперь, очевидно, пришло время проверить, насколько хорошо она справляется с задачей.

Действительно, во второй половине июля в метро начали тестировать аппарат «Вирустоп-П». Это разработанный в Петербурге самогенерирующий стерилизатор, который якобы может УФ-излучением дезинфицировать 98% обрабатываемой поверхности. Обработка происходит непрерывно в автоматическом режиме, не мешает пассажирам.

Однако ручную уборку раз в час по требованию Роспотребнадзора пока тоже не отменяли.