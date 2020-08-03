Стокгольм, 3 августа, 2020, 15:59 — ИА Регнум. За последние месяцы частная авиация Швеции вызвала повышенный интерес со стороны новых групп клиентов. На фоне пандемии коронавирусной инфекции авиаперевозчики также получают все большее количество заказов для осуществления специальных рейсов, в частности транспортировку соотечественников, застрявших в разных странах в период прекращения авиасообщения. Об этом 3 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

(сс) AlexandrVe Частный самолетик

«Мы пострадали так же, как и все остальные. Но отличие от многих других, мы продолжали летать. Мы совершили много рейсов по репатриации, — привезли наших людей домой, а также перевозили граждан других стран обратно на их родину», — заявил Брайан Лиддл, генеральный директор частной авиакомпании Industriflyg.

По данным Шведского транспортного управления, в период с марта по июнь этого года регулярные авиаперевозки и чартерные рейсы в Швеции сократились на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Частная авиация тоже пострадала из-за пандемии, но не так сильно, — сокращение числа перелетов составило 24%.

Отмечается, что частные рейсы не доступны обычным пассажирам. Как правила, рейсы были оплачены в основном крупными компаниями и частные лица с большим состоянием.