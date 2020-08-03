Москва, 3 августа, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Российские авиакомпании получат 11,7 млрд рублей в качестве субсидий на частичную компенсацию потерь, связанных с пандемией коронавируса, аэропорты получат 4,7 млрд рублей. Об этом сообщает 3 августа пресс-служба Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бортпроводница

Отмечается, что с 14 мая агентство получило от большинства отечественных перевозчиков 108 заявок на субсидии, одобрены 78 из них на сумму 11,7 млрд рублей. Эти средства пойдут на погашение расходов за коммерческие перевозки пассажиров, выполненные с февраля по июнь.

Российские аэропорты направили 257 заявок на субсидии для погашения ими расходов, понесённых во втором квартале года. К настоящему моменту одобрены 152 заявки за апрель и май на общую сумму 4,7 млрд рублей.

В Росавиации отметили, что продолжают работу по субсидированию перевозчиков и аэропортов, доходы которых упали из-за сокращения числа пассажиров.