Нижний Новгород, 3 августа, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 3 августа выявили 139 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области подтверждено 24 236 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

До настоящего момента полностью выздоровели 20 106 нижегородцев, в течение последних трех дней выписан 551 человек. Таким образом, выздоровели после заражения коронавирусом более 82,95% от общего числа носителей SARS-CoV-2.

По данным общероссийского оперативного штаба, на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний скончались 393 нижегородца, трое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последних двух недель в Нижегородской области постепенно снижается число вновь выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом. Последний раз более 200 новых случаев заражения коронавирусом в области регистрировалось по состоянию на 23 июля.