Тбилиси, 3 августа, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Решение Тбилиси отсрочить возобновление регулярного авиасообщения между Грузией и Грецией не понимают в Афинах. Об этом рассказал в эфире телеканала «Рустави 2» греческий посол в Грузии Димитриос Карабалис.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

Дипломат сообщил, что в июле грузинские власти пообещали ему, что Греция будет в числе первых стран, между которыми начнут летать самолеты. Но на прошлой неделе в Афины пришло официальное уведомление, что это откладывается, как минимум, до 31 августа.

«Они (грузинские власти, прим. — ИА REGNUM) настолько боятся вируса? Очень сложно поверить в это <…> Мы не понимаем этого решения. Мы не нашли объяснения и не услышали разъяснений от грузинской стороны», — возмутился Карабалис.

Он добавил, что Афины приложили много усилий, для того, чтобы Грузию внесли в список безопасных с эпидемиологической точки зрения стран, с которыми странам Евросоюза разрешено открыть границы. Когда это было сделано греческие власти, по словам посла, сразу оповестили грузинскую сторону, что готовы принимать граждан Грузии.

Напомним, Тбилиси открыл границу страны для гостей из Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани сказал, что это было сделано в отношении тех стран, которые сразу объявили о готовности принимать грузинских граждан без всяких условий.