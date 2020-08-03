Чебоксары, 3 августа, 2020, 11:12 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки количество переболевших COVID-19 почти вдвое превысило число выявленных носителей коронавируса — соответственно 65 и 35. Такие данные опубликовал оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 3 августа (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии подтверждено 6846 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 35.

Выздоровели 3922 человека, из них за сутки выписаны 65 пациентов. В настоящее время продолжают лечение 2868 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 56 пациентов с COVID-19.

Отметим, что на этой неделе первых пациентов, переболевших COVID-19, планирует принять санаторий «Надежда». Также восстанавливать здоровье пациенты смогут на базе санатория «Чувашиякурорт». Речь идёт, прежде всего, о пациентах, имеющих тяжёлые хронические заболевания.

Подробнее: После коронавируса: в Чувашии реабилитацией пациентов займутся санатории