Чебоксары, , 10:33 — REGNUM В Чувашии откроются санаторно-курортные организации, на базе которых начнётся реабилитация пациентов, переболевших COVID-19 и имеющих тяжёлые хронические заболевания. К ним сохраняются требования управления Роспотребнадзора в части санитарно-эпидемиологических требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чувашские власти отмечают, что реабилитация будет проводиться в дневном формате и нацелена, в первую очередь, на жителей Чебоксар и Новочебоксарска, где выявляется наибольшее число случаев заражения коронавирусом. Реабилитация будет проводиться, в том числе, в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Первыми откроют двери санатории «Чувашиякурорт» и «Надежда», которые должны получить соответствующие лицензии. Курсы реабилитации будут рассчитаны на 10−14 дней.

Ранее глава минздрава Чувашии Владимир Степанов подчёркивал, что республике нужна полноценная медицинская база для реабилитации пациентов после COVID-19. Для этого будут задействованы различные механизмы, включая государственно-частное партнёрство. По его словам, в настоящее время необходимое материально-техническое оснащению имеют «Чувашиякурорт» и «Надежда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах работу по восстановлению здоровья для переболевших COVID-19 пациентов начали в Центральной городской больнице и больнице имени П. Н. Осипова. Для каждого разрабатывается индивидуальный план восстановительного лечения, который длится от шести до 12 недель. По мнению специалистов, почти каждый пациент нуждается в реабилитации, особенно со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.

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Напомним, 13 июля врио главы Чувашии Олег Николаев поднял вопрос о реабилитации пациентов, которые переболели COVID-19. Он поручил минздраву республики «реабилитационные возможности предусмотреть» в системе ОМС, задействовав в работе не только государственные учреждения здравоохранения. 28 июля был подписан указ, согласно которому в санаторно-курортных организациях будут реализованы программы реабилитации для переболевших COVID-19 пациентов, а также имеющих хронические заболевания системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания.

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