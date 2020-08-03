Краснодар, 3 августа, 2020, 11:01 — ИА Регнум. 113 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 3 августа в региональном оперштабе. Уже второй день подряд число новых носителей коронавируса в регионе превышает сотню. Среди новых пациентов — 12 детей, младшему из них год.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В краевой столице заболели 40 человек. В Сочи 18 заболевших, в Северском районе — 10. По шесть случаев выявлено в Туапсинском и Кавказском районах, по пять — в Тбилисском и Тимашевском районах. Трое заболевших в Армавире, по два — в Геленджике, Новороссийске, Славянском, Отрадненском районах. По одному случаю выявлено в Успенском, Темрюкском, Белореченском, Кущевском, Крымском, Каневском, Ленинградском, Кореновском, Динском, Ейском, Гулькевичском и Апшеронском районах», — сообщили в оперативном штабе.

С 12 марта по 3 августа на территории Краснодарского края положительные тесты на коронавирус подтверждены у 8585 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения по данным на 3 августа достиг 151,3. При этом7353 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались 117 человек с COVID-19. В больницах региона в тяжёлом состоянии находятся 35 человек — 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ, ещё трое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.