Москва, 3 августа, 2020, 10:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5394 носителя коронавируса. Об этом 3 августа сообщили в московском оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. На первом месте по их числу находится Москва — 693 случая. Далее следуют Свердловская область — 196, Югра — 172, Подмосковье — 160, Иркутская область — 140.

Всего в России выявили с начала распространения коронавируса 856 264 случая заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 3 августа провели 205 018 исследований на выявление заражения коронавирусом.