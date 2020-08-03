Москва, 3 августа, 2020, 08:14 — ИА Регнум. По итогам торгов 31 июля нефть марки Brent подорожала на 0,82%, до $43,54. Цена остается торговаться в боковом тренде, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

С одной стороны, рынок извлекает выгоду от ослабления доллара. С другой стороны, участники рынка опасаются снижения спроса на топливо на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире.

Экономические перспективы ухудшились, а рост числа коронавирусных инфекций повысил риск возобновления блокировок.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе снизилось на одну единицу, достигнув 180 штук. Общее количество нефтегазовых вышек осталось на уровне 251.

Сегодня, 3 августа, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent снизилась на 0,77%, до $43,31. Факторами влияния остаются неопределенность перспектив спроса и ожидаемое увеличение предложения странами ОПЕК+.

Картель планирует увеличить предложение на рынке на 2 млн баррелей в сутки с августа. Покупатели контролируют рынок, и все еще сохраняется повышение цены до $50 за баррель.

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