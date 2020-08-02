Сан-Франциско, США, 2 августа, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Коронавирус (SARS-CoV-2), проникая во внутрь организма человека, вызывает сильную реакцию иммунитета, которая мешает в борьбе с этой инфекцией. Выводы группы учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнародовал портал MedicalXpress.

James Gathany Ученый исследует вирус

В исследовании говорится, что иммунитет человека начинает бороться с коронавирусом уже через несколько минут после его попадания в организм. Именно это, отмечают ученые, и может привести к тяжелому течению COVID-19 в дальнейшем.

Специалисты в ходе исследования анализов крови установили, что из-за «разрушительной атаки» собственного организма легкие некоторых пациентов разрушались. Таким образом, негативное воздействие на организм оказывал не только коронавирус.

При этом ученые отмечают, что реакция иммунитета человека на вирус гриппа существенно отличается.

Как передавало ИА REGNUM, защитную маску, способную нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса, ранее создали ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне (Португалия).

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