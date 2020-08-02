Вашингтон, 2 августа, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Военно-морские и военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели совместные военные учения в Черном море. Об этом 2 августа сообщается в заявлении шестого флота ВМС США.

U.S. Navy Эсминец ВМС США USS Porter

В маневрах был задействован ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, а также иные высокотехнологичные изделия.

Если верить заявлению пресс-службы ВМС шестого флота, целью учений стало стремление усилить готовность США действовать в Черноморском регионе.

Напомним, ранее в период с 20 по 27 июля в Черном море состоялись совместные американо-украинские учения, в которых было задействовано порядка 2 тыс. человек и свыше 20 кораблей.