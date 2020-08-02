Москва, 2 августа, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о разрешении гражданам Швейцарии въезжать на территорию страны. Об этом 2 августа сообщается в заявлении пресс-службы правительства.

Schutz Женевский аэропорт

Граждане Швейцарии смогут прибыть в Россию на самолете, авиасообщение будет восстановлено 15 августа. Рейсы будут совершаться один раз в неделю из аэропорта Женевы.

Напомним, власти России приняли решение о закрытии воздушных границ 27 марта 2020 года, причиной тому стала угроза распространения коронавирусной инфекции.