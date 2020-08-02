Токио, 2 августа, 2020, 15:46 — ИА Регнум. 27 июля бывший губернатор Токио и заслуженный писатель Синтаро Исихара в своем Twitter прокомментировал историю с врачами, осужденными за эвтаназию.

MCSN ADAM YORK, USN Синтаро Исихара

Он высказался в поддержку врачей, вспомнил о средневековом самурайском обычае ритуального самоубийства «сеппуку» и назвал боковой амиотрофический склероз результатом плохой кармы. В частности, применительно к болезни БАС он использовал японский термин «byodo», означающий «болезнь, являющуюся результатом греховных поступков в прошлом».

31 июля Синтаро Исихара извинился за некорректное использование термина «byodo». Он написал в Twitter, что его ошибка вызвана «предубеждением» и некомпетентностью. Некоторые пользователи социальной сети раскритиковали экс-губернатора за недостаточное извинение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля двое японских врачей были осуждены за проведение эвтаназии пациентке с БАС. Эта процедура классифицируется в Японии как убийство или содействие в самоубийстве.