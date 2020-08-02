Нью-Дели, 2 августа, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Индия и Китайская Народная республика возобновили наращивание вооруженных сил на линии фактического контроля на границе двух стран. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

Defense.gov Индийский солдат

Сообщается, что 35 тысяч военнослужащих индийской армии размещены вдоль границы в Гималаях. При этом Народно-освободительная армия Китая активизировала строительство военной инфраструктуры в спорном регионе Ладакх.

Ситуация на границе остается стабильно напряженной, несмотря на несколько попыток деэскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2020 года на линии фактического контроля в Ладакхе между Китаем и Индией началось обострение военного конфликта. Своего пика оно достигло 15 июня, когда в результате инцидента погибли 20 индийских солдат.