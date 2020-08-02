Екатеринбург, 2 августа, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В Свердловской области за 1 августа подтвердили ещё 199 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В Екатеринбурге было обнаружено 113 заразившихся. Также они выявлены в Асбесте, Берёзовском, Первоуральске, Староуткинске, Нижних Сергах, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.

За весь период на Среднем Урале обнаружено уже 20 983 носителя коронавируса. 127 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.