Москва, 2 августа, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В Российской Федерации за сутки от COVID-19 скончались 70 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается, что за минувшие сутки в России от последствий коронавируса SARS-CoV-2 скончались 70 человек.

таким образом, общее число смертей от COVID-19 в России в начала пандемии составило 14 128.

Уточняется, что 12 человек скончались в Москве, шесть — в Новосибирской области.