Орел, 2 августа, 2020, 11:45 — ИА Регнум. 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Орловской области, данные 2 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

Orel-region.ru Коронавирус. Орловская область

За последние сутки в регионе подтверждена ещё одна смерть пациента с COVID-19, пять пациентов выписаны по выздоровлении после коронавируса.

Всего в Орловской области с 24 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5707 человек, 4388 из них выздоровели. Скончался 91 пациент.