Москва, 2 августа, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Российской Федерации за сутки выявлено 5427 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается, что 5427 случаев COVID-19 за сутки были выявлены в 85 субъектах Федерации. Из них 1565 случаев (28,8%) не имеют клинических проявлений.

Таким образом, с начала пандемии в России выявлено 850 870 случаев COVID-19. Скончались 14 тысяч человек.