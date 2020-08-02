Тирасполь, 2 августа, 2020, 10:33 — ИА Регнум. В Приднестровье в результате лабораторных исследований, проведенных накануне, 1 августа, выявили четыре новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Minzdrav.gospmr.org Медицинское учреждение. Приднестровье

Также сообщается, что выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений республики тридцать человек.

Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период эпидемии составил 1541. Вылечились 1324 человека, умерли 54 человека.