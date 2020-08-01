Женева, Швейцария, 2 августа, 2020, 02:24 — ИА Регнум. Российский музыкальный коллектив Little Big был назван абсолютным рекордсменом за всю историю существования конкурса «Евровидение» по результатам просмотра видеоклипа к композиции, которую группа должна была представлять на конкурсе «Евровидение—2020» в Роттердаме. Информация об этом была опубликована 1 августа на официальном сайте международного конкурса.

Okras Выступление группы Little Big

Видеоклип на новую песню «Uno» в исполнении Little Big за четыре месяца со дня публикации собрал более 138 миллионов просмотров. Российские музыканты побили предыдущий рекорд, принадлежавший певице из Израиля Нетте Барзилай. Клип израильской исполнительницы «Toy» набрал с марта 2018 года и по настоящее время 134,5 млн просмотров.

Отмечается, что количество просмотров у «Uno» продолжает расти. По прогнозам авторов публикации на официальном портале международного конкурса «Евровидение», к концу текущего года видеоклип российских исполнителей вполне может набрать более 150 млн просмотров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский музыкальный коллектив Little big не сможет исполнить в 2021 году свою композицию «Uno», подготовленную специально для международного конкурса «Евровидение», который не состоялся в текущем году в связи с пандемией коронавируса.