Подгорица, 2 августа, 2020, 00:34 — ИА Регнум. Решение не предоставлять возможность въезда в Черногорию гражданам России из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 принял национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве республики, 1 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Bonus bon Закрытая граница

По его информации, черногорские власти знают о ситуации в туристической сфере, которая потеряла в июле большую часть доходов в связи с закрытием сообщения с РФ и Сербией.

Ранее предложение об открытии границ выдвинуло министерство туризма и устойчивого развития республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в ЕС решили не включать Черногорию в список стран, которые разрешено посещать гражданам стран Евросоюза.