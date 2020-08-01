Вашингтон, 1 августа, 2020, 22:34 — ИА Регнум. С начала пандемии в США провели около 60 млн тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом сообщил 1 августа в соцсети Twitter глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя высказывание директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«У нас больше случаев, потому что мы провели тесты большего числа (жителей страны), чем любая другая страна, 60 млн, — написал Трамп. — Если бы мы проводили меньше тестов, было бы меньше (выявленных) случаев».

Ранее главный инфекционист США Фаучи на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей Конгресса заявил, что не все жители страны выполняют меры по сдерживанию SARS-CoV-2, поэтому в Европе выявляют меньше случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля главный инфекционист Белого дома Энтони Фаучи из-за эпидемии коронавируса отказался давать рекомендацию разгонять массовые протесты в США.

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