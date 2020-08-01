Петрозаводск, 1 августа, 2020, 21:02 — ИА Регнум. В Карелии прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей «Малина» в Петрозаводске. Об этом 1 августа заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

По его словам, прокуратуре предстоит выяснить, как именно вирус попал в учреждение, и почему руководство не обеспечило безопасность пациентов и персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в петрозаводском частном пансионате для пожилых людей «Малина» обнаружена вспышка COVID-19. Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19. В настоящее время в пансионате находятся девять человек, многие из них маломобильные граждане.

Читайте также: В пансионате для пожилых людей Петрозаводска обнаружен очаг COVID-19