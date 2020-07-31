Петрозаводск, , 14:13 — REGNUM В Петрозаводском частном пансионате для пожилых людей «Малина» обнаружена вспышка COVID-19. Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19. Об этом 31 июля сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

По его словам, в настоящее время в пансионате находятся девять человек, многие из них маломобильные граждане. До недавнего времени там проживало 29 постояльцев: 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19, в частности, трое с пневмонией (тест на COVID-19 — отрицательный), у девяти выявлен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию).

«Имеются два летальных исхода, у двух пациентов не подтверждена смерть от коронавирумной инфекции, причина устанавливается», — уточнил Охлопков. Кроме того, среди работников пансионата также имеются случаи инфицирования COVID-19.

«ГБУЗ РК «Городская поликлиника №1» установила медицинское наблюдение за постояльцами пансионата, дважды в день (утром и вечером) медицинские работники выезжают в пансионат. Также в пансионате начал работу эпидемиолог Роспотребнадзора», — резюмировал министр. Проводится проверка.

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