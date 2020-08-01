Портленд, США, 1 августа, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Сотрудники министерства внутренней безопасности США анализировали данные манифестантов в городе Портленд. Об этом 1 августа сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Информация собиралась через переписку пользователей сервиса Telegram. Данные издания противоречат официальной позиции ведомства, представитель которого опроверг указанную информацию в Конгрессе США.

Журналисты не раскрывают свои источники, а также методы, которые использовались силовой службой для получения конфиденциальных данных.

Напомним, расовые беспорядки в США начались после того, как сотрудник полиции в мае 2020 года убил при задержании Джорджа Флойда, скончавшегося после примененного к нему удушающего приема.